Президент Ильхам Алиев: Возродившееся и развивающееся сегодня село Джоджуг Марджанлы олицетворяет несгибаемый дух азербайджанского народа (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Возродившееся и развивающееся сегодня село Джоджуг Марджанлы олицетворяет несгибаемый дух азербайджанского народа.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованной председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Азербайджан в то же время является активным членом Организации исламского сотрудничества и в рамках данной организации вносит ценный вклад в укрепление исламской солидарности. В нашей стране проводятся многочисленные мероприятия по линии Организации исламского сотрудничества. Организация исламского сотрудничества высоко оценивает проводимую нами в Азербайджане политику по защите исламских ценностей. Мы и впредь будем продолжать наши усилия по укреплению исламской солидарности в рамках организации. Должен также отметить, что в 2016 году Организация исламского сотрудничества создала контактную группу по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, и она постоянно поддерживает наше правое дело в связи с этим конфликтом", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиева отметил, что есть лишь один путь урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта – признанная мировым сообществом территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

"Нагорный Карабах – наша историческая, исконная земля. Мы доводим до мира эти реалии. К сожалению, в начале конфликта в мире о нем не было достаточной информации. В начале 1990-х годов наши земли были оккупированы. Переживаемые в то время в нашей стране кризис, анархия, хаос позволили Армении захватить наши исторические земли. В то время мы находились в международной изоляции и не могли донести свой голос до мировой общественности. Таким образом, в мире сформировалось совершенно искаженное мнение, связанное с конфликтом. Благодаря нашим регулярным усилиям весь мир уже знает, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, нашей исторической землей. Издание многочисленных книг, проведение презентаций, конференций, связанных с конфликтом, доводят до мировой общественности правду о нем. Все видят, что в связи с конфликтом существуют двойные стандарты. Как это возможно, чтобы высший орган мира – Совет Безопасности ООН принимает четыре резолюции, в которых открыто говорится о том, что армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных земель, и эти резолюции не выполняются. Поэтому считаю, что существующие в мире двойные стандарты являются одной из самых больших проблем. Мы будем продолжать свои усилия по урегулированию конфликта. Мы наращиваем свою экономическую мощь, растет наш политический вес, в военном отношении Азербайджан сегодня находится в числе сильных стран. Мы обеспечили наше преимущество на поле боя, освободили часть оккупированных в свое время земель. Сегодня на этих землях развевается азербайджанский флаг. На освобожденных от оккупации землях построена мечеть, аналогичная Шушинской мечети, возведен поселок, туда вернулась жизнь. Это еще раз показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Возродившееся и развивающееся сегодня село Джоджуг Марджанлы олицетворяет несгибаемый дух азербайджанского народа. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет темой переговоров. Еще раз хочу сказать: этот конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны", - сказал Президент Азербайджана.

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