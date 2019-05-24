Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Иордании

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства – Днем независимости. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании – постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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