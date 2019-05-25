Президент Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили

25 мая 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости.
Отношения между Азербайджаном и Грузией исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Высокий уровень межгосударственных отношений, опирающихся на столь прочную основу, вызывает удовлетворение.
Убежден, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке, стратегическое партнерство, опирающееся на взаимное доверие и поддержку, будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Грузии – благополучия и процветания", - говорится в послании.

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