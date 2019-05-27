Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит очень активную работу для того, чтобы стать одним из международных транспортных центров (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит очень активную работу для того, чтобы стать одним из международных транспортных центров.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики во дворце «Бута», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что в этом направлении также предпринимаются крупные шаги, вкладываются большие инвестиции.

"Железнодорожная инфраструктура, строительство автомобильных дорог, начало функционирования 6 международных аэропортов, модернизация морского транспорта – все это работа, проделанная за последние годы", - сказал Президент Азербайджана.

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