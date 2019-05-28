В столице Аризоны отмечают 28 мая - "Национальный день Азербайджана"

БАКУ /Trend/ - В столице штата Аризона городе Финикс 28 мая объявлено “Национальным днем Азербайджана”.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующую декларацию подписала мэр города Кейт Гальего (Kate Gallego).

В документе подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую демократическую республику.

Отмечается, что в 1991 году, после восстановления независимости Азербайджана, США одними из первых признали независимость нашей страны и наладили с ней дипломатические отношения. Подчеркивается, что с тех пор суверенитет и независимость страны еще более укрепились, Азербайджан превратился в одно из самых быстро развивающихся передовых государств мира, и ныне это страна с самой крупной экономикой в регионе и самый большой торговый партнер США на Южном Кавказе.

В документе также отмечается, что проживающие в мире азербайджанцы, в том числе и в Финиксе, отмечают 28 мая как Национальный день Азербайджана, и не забывают о том вкладе, который их предки внесли в развитие демократии в регионе, а также в Центральной Азии и Ближнем Востоке, и других успехах Азербайджана, как независимого государства.

В заключение, мэр Гальего объявила 28 мая Национальным днем Азербайджана в городе Финикс и призвала жителей города отмечать данный праздник.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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