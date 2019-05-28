Али Ахмедов: 29 мая взоры всего мира будут прикованы к Баку

28 мая 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - “29 мая взоры всего мира будут прикованы к Баку”.
Как сообщает во вторник Trend , это сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии “Ени Азербайджан”
Али Ахмедов.
Вице-премьер напомнил, что в среду на Олимпийском стадионе Баку состоится финальный матч Европейской Лиги УЕФА: “Прием в Баку двух знаменитых команд Европы “Арсенала” и “Челси”, борющихся за звание чемпиона - знаменательное событие. Это не только спортивный праздник, но также прекрасная возможность ознакомиться с Баку. Вот уже несколько дней Баку, Азербайджан - наиболее обсуждаемые любителями футбола город и страна. А 29 мая взоры всего мира будут прикованы к Баку. Желаю успехов спортсменам. Какая то из команд никогда не забудет, что стала чемпионом именно в Баку.

Также, я уверен, что фанаты футбола вернутся из Баку с самыми лучшим впечатлениями от игры. Я поддерживаю идею местных фанатов, обсуждаемую в социальных сетях пойти на игру с флагом Азербайджана. Хорошо бы, чтобы Баку запомнился игрокам и болельщикам не только красотой стадиона, но и эмоциональным подъемом зрителей. Мы приветствуем футболистов и их фанатов, прибывших в Баку с азербайджанским гостеприимством и темпераментом. Всем вам желаем спортивных переживаний и прекрасного отдыха”.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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