Фонд Гейдара Алиева организовал церемонию ифтар в Агдамском районе (ФОТО)

28 мая 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Фонд Гейдара Алиева 27 мая организовал ифтар в поселке Гузанлы Агдамского района Азербайджана. Трапезу ифтар разделили соблюдающие пост жители района - религиозные деятели, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны, малоимущие и военнослужащие "N"-ской воинской части.

Выступающие на церемонии, говорили о национальных нравственных ценностях, о благоприятных условиях, создаваемых для проведения религиозных церемоний о значении месяца Рамазан, а также обратились с мольбой к Всевышнему о мире и спокойствии, скорейшем освобождении всех наших оккупированных земель, чтобы и там исполнялись религиозные ритуалы, проводились церемонии ифтар в священный месяц Рамазан.

Было отмечено, что в Азербайджане с большим уважением относятся к исламским ценностям. Рамазан считается символом солидарности, дружбы и братства, и как в других мусульманских странах отмечается с радостью и воодушевлением. Коллективные трапезы ифтар символизируют традиционные для нашего народа ценности - терпимость и единство.

В ходе церемонии было рассказано о благости священного месяца, важности свершения богоугодных дел, были озвучены пожелания мира и спокойствия Азербайджану, прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизнь за Родину.

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