Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Агджабеди и Геранбое (версия 2)

29 мая 2019 11:42 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:58)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева 28 мая по случаю месяца Рамазан организовал ифтар в Агджабеди и Геранбое.

В ифтаре приняли участие постящиеся, религиозные деятели, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны, вынужденные переселенцы и члены малоимущих семей.

На церемониях ифтара религиозные деятели прочли аяты из Священного Корана, вознесли молитвы, рассказали о добродетелях месяц Рамазан. Были озвучены пожелания азербайджанскому народу мира, спокойствия, достатка и изобилия в месяц Рамазан, который является символом национально-духовного единства, чистоты и милосердия.

В ходе выступлений было рассказано о работе, проводимой в стране под руководством Президента Ильхама Алиева и поддержке Первой леди Мехрибан Алиевой, внимании и заботе, оказываемой о национально-духовных ценностях, условиях, создаваемых для проведения религиозных обрядов, среде толерантности, которая может быть примером всему миру.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане, где царят единство и стабильность, представители всех религий живут в условиях дружбы и братства, что ремонтируются и реставрируются религиозные святилища, сохранятся исламские и национально-духовные ценности.

На церемониях было отмечено, что организация ифтара в дни священного месяца Рамазан является наглядным примером единства азербайджанского общества, тесного единения между государством и религией во имя общих интересов страны.

Отметим, что в месяц Рамазан Фонд Гейдара Алиева организует ифтары в ряде районов страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Агджабеди и Геранбое (ФОТО)
Политика 10:58
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации телепроекта «7 чудес Азербайджана» (ФОТО)
Общество 00:35
Фонд Гейдара Алиева организовал церемонию ифтар в Агдамском районе (ФОТО)
Политика 28 мая 16:14
В Центре Гейдара Алиева прошла пресс-конференция, посвященная IV Евразийскому литературному фестивалю фестивалей "ЛиФФт" (ФОТО)
Общество 27 мая 19:28
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в религиозном комплексе «Имамзаде» в Гяндже был организован ифтар (ФОТО)
Политика 26 мая 11:47
Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Агсуинском районе (ФОТО)
Политика 25 мая 10:34
Лента новостей
SOCAR продолжает переговоры по приобретению акций Антипинского НПЗ
Энергетика 13:12
МВД Азербайджана об обеспечении безопасности болельщиков финала Лиги Европы УЕФА (ФОТО)
Общество 13:03
В оккупированный Карабах армянофил Познер все-таки ехать не решился
Азербайджан 13:01
УЕФА объявил, что новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Другие страны 12:57
Самая молодая звезда мирового джаза выступит в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:54
Сергей Марков: Азербайджан один из центров международного диалога между народами мира
Политика 12:54
ЦИК: В Азербайджане зарегистрировано 19 избирателей с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами
Политика 12:48
Администрация Президента Азербайджана: В Армении идеология нацизма осуществляется как государственная политика
Политика 12:40
Хулио Иглесиас назвал условия для проведения анализа ДНК на отцовство
В мире 12:35