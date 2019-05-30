Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Зардабе и Тертере (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева организует ифтар в районах страны в священный месяц Рамазан. 29 мая ифтар был организован в Зардабском и Тертерском районах.

В ифтаре приняли участие религиозные деятели, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны, члены малоимущих семей, а также военнослужащие N-ской воинской части.

Выступившие на церемонии рассказали о политике государства в сфере религии, внимании и заботе в отношении национально-духовных ценностей, сохранении среды толерантности, добродетелях месяца Рамазан.

Было отмечено, что священный месяц Рамазан, когда был ниспослан Священный Коран, приглашает людей к миру, солидарности, нравственной и духовной чистоте. Организация ифтара в месяц Рамазан - наглядный пример единства общества, тесного единства между государством и религией в стране во имя общих идей.

Азербайджан является сегодня примером толерантности для других стран. В стране царят единство и стабильность, ремонтируются и реставрируются религиозные святилища, сохраняются исламские и национально-духовные ценности.

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