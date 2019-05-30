МИД: Позиция Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта остается неизменной (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с самого начала переговоров и до сегодняшнего дня остается неизменной.

Об этом в ходе выступления на международном форуме на тему региональных угроз со стороны Армении сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, Азербайджан занимает принципиальную позицию по конфликту. «Обеспечение суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ Азербайджана является одним из приоритетов внешней политики страны», - сказала глава пресс-службы МИД.

Абдуллаева подчеркнула, что непосредственными участниками конфликта являются Армения и Азербайджан. «Территориальная целостность Азербайджана признается всеми странами мира, исключая Армению. Основная цель проводимых переговоров - освобождение оккупированных азербайджанских земель и возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. После того, как в 1994 году был достигнут режим прекращения огня, была заложена основа поэтапного подхода в урегулировании конфликта. Этот подход отражен и в решениях ОБСЕ», - сказала она.

Абдуллаева напомнила, что после смены власти в Армении состоялось несколько встреч по вопросу урегулирования конфликта на уровне руководства двух стран и министров иностранных дел.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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