Служба финансового мониторинга будет работать в составе минналогов Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о некоторых мерах по совершенствованию управления в области борьбы против легализации средств и иного имущества, приобретенного преступным путем и финансирования терроризма.

Согласно распоряжению, министерство по налогам Азербайджана должно подготовить и представить Президенту Азербайджана проекты соответствующих нормативных актов по обеспечению деятельности Службы финансового мониторинга в своем составе.

В ходе подготовки проектов нормативных правовых актов, предусмотренных распоряжением, должно быть обеспечено соответствие международным стандартам и обязательствам, вытекающим из международных договоров, поддержанным АР, в области борьбы против легализации средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма, а также международные организации, действующие в области борьбы против легализации средств и иного имущества, приобретенного преступным путем и финансирования терроризма, членами которых являются соответствующие государственные структуры Азербайджана, информированы о мерах, принятых с целью совершенствования управления в этой области.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.