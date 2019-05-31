В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Польши (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Польши Анджея Дуды, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Польши Анджея Дуды был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Польши Анджея Дуду.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Польши.
Президент Ильхам Алиев и Президент Анджей Дуда обошли строй почетного караула.
Президент Польши поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Польши и Азербайджана.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Анджею Дуде, члены польской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Польши Анджеем Дудой.
Президенты сфотографировались для официального фото.
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