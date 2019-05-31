В Баку прошла встреча президентов Азербайджана и Польши в расширенном составе (ФОТО) (версия 2)

31 мая 2019 16:54 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу по завершении встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды в расширенном составе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президенты выступили на встрече.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Искренне приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Это Ваш первый визит в Азербайджан. Уверен, что визит пройдет успешно, и в результате наши связи поднимутся на еще более высокий уровень.

Я с удовольствием вспоминаю свой визит в вашу прекрасную страну. Мы провели с Вами очень широкий обмен мнениями и поговорили о будущих планах. А сегодня политический диалог высокого уровня продолжается. На встрече один на один, проведенной нами сегодня, мы еще раз рассмотрели повестку дня наших двусторонних связей, поговорили о планах на будущее. Наши связи многосторонние, мы сотрудничаем как в политической, экономической сферах, так и в других областях. Уверен, что Ваш визит придаст мощный импульс нашему дальнейшему сотрудничеству.

Еще раз искренне приветствую Вас. Добро пожаловать в нашу страну.

Президент Польши Анджей Дуда сказал:

-Ваше превосходительство, глубокоуважаемый господин Президент.

Выражаю Вам глубокую признательность за то, что пригласили меня сюда. Очень признателен за теплое гостеприимство, оказанное мне здесь.

Вы верно отметили, что это мой первый визит в Азербайджан. Я впервые вижу Баку. Страна и прекрасный город произвели на меня большое впечатление.

Пользуясь случаем, я также хотел бы поздравить Вас. Потому что каждый предпринимаемый Вами шаг приносит успех. Уверен, что это не только мое мнение, но и мнение остальных.

Вчера мы побывали в красивых местах, увидели прекрасные памятники, прошлись по улицам. В основе всего этого лежит именно Ваша работа, Ваша деятельность. А это действительно производит на нас очень хорошее впечатление. Поздравляю Вас. Я очень рад, что приехал сюда. Господин Президент, я хочу открыто сказать, что в течение многих лет наши страны плодотворно сотрудничали в различных сферах.

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