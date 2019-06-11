Президент Ильхам Алиев выделил средства на газификацию образовательных учреждений

11 июня 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о газификации образовательных учреждений.

Согласно распоряжению, с целью газификации образовательных учреждений из суммы, указанной в п.1.67 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением №890 от 15 января 2019 года главы государства, министерству образования выделяются 5,7 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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