Опперманн: Высказывания и действия, усугубляющие ситуацию в регионе недопустимы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, в рамках визита в страну принял делегацию во главе с вице-президентом немецкого Бундестага Томасом Опперманом.

В ходе встречи Опперманн с удовлетворением отметил, что встретился с Президентом Ильхамом Алиевым и провел с главой государства интересные обсуждения, передает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

Стороны отметили важность, проводимых в Баку Парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству и Конференции Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству, для развития межпарламентских отношений. Состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Германией, было выражено удовлетворение по поводу уровня связей в политической, экономической и культурной областях..

Эльмар Мамедъяров подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, последних встречах, а также осуществленных ВС Армении последних провокациях. Была отмечена важность уважения международно признанных границ и устранения последствий оккупации во имя мира и безопасности в регионе.

В свою очередь Опперман отметил важность процветания и мира в регионе, и подчеркнул недопустимость высказываний и действий, усугубляющих ситуацию.

После, стороны провели обширный обмен мнениями о международных и региональных проблемах, представляющих обоюдный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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