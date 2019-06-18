США анонсировали в Баку возвращение во Всемирную туристскую организацию

БАКУ/Trend/ - На 110-ой сессии исполнительного совета Всемирной туристской организации в Баку участвовали делегаты из 40 стран мира.

Об этом сообщил генеральный секретарь ВТООН Зураб Пололикашвили, в ходе пресс-конференции по итогам проведенной в Баку 16-18 июня сессии исполнительного совета Всемирной туристской организации, передает во вторник Trend.

Генсек рассказал, что посоветовал участникам мероприятия остаться в Азербайджане и познакомиться с ее культурой, вкусить азербайджанские блюда: «Азербайджан, как экспортер нефти, использовал этот потенциал для превращения страны в туристическое пространство. Азербайджан готов проводить еще большие международных мероприятий".

Пололикашвили отметил, что к мероприятию в Баку присоединилась большая делегация из США.

«23 года назад США покинули Всемирную туристскую организацию, а делегация объявила, что они вернутся. Мы очень нуждаемся в поддержке США», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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