Вице-премьер: По числу беженцев Азербайджан является одной из стран, нуждающихся в принятии серьезнейших мер (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По числу беженцев Азербайджан, наверное, одна из стран, которая нуждается в принятии серьезнейших мер.

Об этом на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев, сказал вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

По словам вице-премьера, международные организации, и, в первую очередь. Минская группа ОБСЕ, должны приумножить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, чтобы вынужденные переселенцы и беженцы Азербайджана вернулись в свои дома.

Подчеркнув, что Азербайджан одна из стран с большим количеством беженцев, зампред ПЕА добавил, что, несмотря на тяжесть ситуации, международные организации до сегодняшнего дня не предприняли конкретных действенных мер для решения конфликта и возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

«Согласно информации на конец 2018 года, в мире проживает более 70 миллионов беженцев и вынужденных переселенцев. Это один процент мирового населения. В Азербайджане же проживает один миллион беженцев и вынужденных переселенцев, что составляет 10 процентов населения страны. И эта ситуация продолжается около 30 лет».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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