Военная продукция Азербайджана будет выставлена на международной выставке в Москве

БАКУ /Trend/ - С 25 по 30 июня в Москве в Выставочном конгресс-центре "Патриот-Экспо" пройдет V международный военно-технический форум "ARMY-2019", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство оборонной промышленности.

В мероприятии при организации минобороны России будет участвовать и министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана.

Миноборонпром впервые будет представлен на "ARMY-2019" - одной из самых больших выставок мира в области вооружений и военной технике.

Делегацию в широком составе возглавит замминистра Яхья Мусаев.

В национальном павильоне МОП представит экспортную продукцию – снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, штуромовые пулеметы, гранатометы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), минометы, боеприпасы различного калибра и др.

Производимая на предприятиях министерства 30-миллиметровая автоматическая пушка 2A42 и 7,62-х миллиметровая полуавтоматическая снайперская винтовка "Yırtıcı" впервые будут демонстрироваться на международной зарубежной выставке.

В рамках выставки запланированы встречи замминистра Мусаева с представителями госорганов и правительства России, главами участвующих делегаций ряда стран и представителями ведущих компаний.

Участники и посетители выставки будут проинформированы и приглашены на IV международную оборонную выставку "ADEX-2020", которая пройдет в Баку.

Отметим, что выставка "ARMY-2019" - третья международная выставка, на которой МОП представлен стендом за последние два месяца. В апреле-мае МОП был представлен на выставках "IDEF-2019" и "MILEX-2019" в Турции и Беларуси.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.