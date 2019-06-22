Администрация Президента : Министерство оборонной промышленности не считается упраздненным и продолжает свою работу

22 июня 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Администрация Президента Азербайджана распространила информацию, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Администрацию.

«Несколько дней как на некоторых сайтах и в социальных сетях распространяется ложная и необоснованная информация в связи с деятельностью министерства оборонной промышленности. Сообщаем, что в соответствии с первой частью указа Президента Азербайджана «О создании Открытого акционерного общества "Azersilah"» № 466 от 14 января 2019 года на базе министерства оборонной промышленности было создано ОАО "Azersilah". В то же время, в пятой части того же указа было отмечено, что министерство оборонной промышленности продолжает свою работу до тех пор, пока Общество пройдет государственную регистрацию в порядке, установленном законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц». Учитывая перечисленное, то есть, то, что ОАО "Azersilah" до сих пор не прошло государственную регистрацию, и отмену указа Президента Азербайджана № 466 от 14 января 2019 года, министерство оборонной промышленности не считается упраздненным и продолжает свою работу», говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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