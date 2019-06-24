Началась летняя сессия ПАСЕ

24 июня 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает в понедельник Trend , Азербайджан также принимает участие в летней сессии ПАСЕ. В первый день сессии проходят слушания подкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам по резолюции номер 2214 под названием «Права и гуманитарные нужды вынужденных переселенцев в Европе». На слушаниях выступит заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики Фуад Гусейнов. Отметим, что в рамках сессии, 25 июня в рамках сессии состоятся слушания по вопросу Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева – гражданских лиц, уже 5 лет находящихся в качестве заложников в Армении.

(Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
Другие страны 12:23
Вице-премьер: Для энергетического сотрудничества между Болгарией и Азербайджаном могут открыться новые возможности (ИНТЕРВЬЮ)
Политика 09:35
Азербайджан и Турция закупают в Туркменистане хлопковую продукцию
Бизнес 09:12
Азербайджанские гимнастки завершили выступление на II Европейских играх в Минске
Общество 23 июня 21:44
Премьер-министр Черногории прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Политика 23 июня 20:33
На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами
Нагорно-карабахский конфликт 23 июня 10:50
Лента новостей
В Турции незначительно сократилось число зарегистрированных грузинских компаний
Бизнес 16:55
МВД Азербайджана объявил тендер по двум лотам
Экономика 16:53
Студенты UFAZ попали в топ-десятку Национальной математической олимпиады во Франции
Общество 16:49
Борис Джонсон не готов участвовать в теледебатах, на которые его вызвал Джереми Хант
Другие страны 16:41
В ходе совместной операции МВД и пенитенциарной службы Азербайджана у осужденного изъято огнестрельное оружие
Общество 16:40
Минобразования: В средних школах Азербайджана будет больше вакантных мест учителей начальных классов
Общество 16:40
Представители Softprom by ERC посетили Бакинскую высшую школу нефти
Общество 16:32
ASAN: Нашей целью является облегчение жизни граждан
Экономика 16:18
Завершился фестиваль Organic Food Festival 2019 (ФОТО)
Экономика 16:17