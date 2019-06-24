Началась летняя сессия ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает в понедельник Trend , Азербайджан также принимает участие в летней сессии ПАСЕ. В первый день сессии проходят слушания подкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам по резолюции номер 2214 под названием «Права и гуманитарные нужды вынужденных переселенцев в Европе». На слушаниях выступит заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики Фуад Гусейнов. Отметим, что в рамках сессии, 25 июня в рамках сессии состоятся слушания по вопросу Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева – гражданских лиц, уже 5 лет находящихся в качестве заложников в Армении.

(Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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