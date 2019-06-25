Сахиль Бабаев о перспективах сотрудничества в рамках ОИС в сфере занятости и социальной защиты населения

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча с делегацией из Индонезии, прибывшей в Баку для участия в Форуме государственных услуг ООН во главе с министром по социальным вопросам Агусом Гумивангом Картасассмита.

Как сообщает Trend, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев поприветствовав гостей, отметил важность проведения в Баку форума госсуслуг ООН с точки зрения обмена опытом в использовании передовых инновационных подходов, в рамках совершенствования государственных услуг, совместного обсуждения перспектив, формирования активного сотрудничества. Он заявил, что проводимые Ильхамом Алиевым в реформы по улучшению благосостояния населения приобрели последовательный характер и отметил значительный рост в области социального обеспечения граждан. Министр рассказал о реформах по внедрению современных технологий в социальную сферу, и в частности, о проекте «DOST».

Говоря о постоянно развивающихся отношениях между Азербайджаном и Индонезией министр также затронул возможности расширения связей в трудовой сфере, в сфере занятости и социальной защиты, а также реабилитации людей с инвалидностью. Затронув тему сотрудничества между двумя странами в рамках Организации исламского сотрудничества, Бабаев отметил, что Трудовой центр ОИС, созданный в Баку, сыграет важную роль в развитии рынка занятости, социальной защиты и развитии человеческого капитала стран-членов организации, в расширении связей, обмена опытом и информацией между Азербайджаном и Индонезией.

Министр Картасассмита в свою очередь выразил удовлетворение по поводу текущего состояния связей между обеими странами, и ометил, что надеется на дальнеййшее развитие в области занятости и социальной защиты населения.

На встрече были обсужден широкий спектр вопросов, представляющих обоюдный интерес.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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