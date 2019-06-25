Азербайджан и Россия договорились о рамочном соглашении по оборонной промышленности (ФОТО)

25 июня 2019 20:10 (UTC+04:00)

Баку. /Trend/ - В Москве в Конгрессно-выставочном центре «Патриот Экспо» состоялось открытие V Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019», где было представлено и министерство оборонной промышленности Азербайджана.

Мероприятие открыл заместитель премьер-министра России Юрий Борисов, сообщает Trend со ссылкой на министерство оборонной промышленности. Борисов поприветствовал присутствующих на форуме гостей и пожелал успехов каждой стране-участнице на шестидневной выставке. На церемонии открытия также присутствовала азербайджанская делегация во главе с заместителем министра оборонной промышленности Яхьёй Мусаевым.

На этом форуме, являющемся одной из крупнейших в мире выставок вооружения и военной техники, Министерство оборонной промышленности Азербайджана представлено впервые. В национальном павильоне МОП демонстрирует в основном экспортно-ориентированные товары - снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, штурмовые пулеметы, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, миныометы, различные боеприпасы и другие изделия. Среди экспонатов есть экземпляры, которые выставляются впервые за рубежом.

Министр обороны России Сергей Шойгу, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов и генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев в первый день выставки посетили стенд Миноборонпрома и ознакомились с экспонатами.

Заместитель министра Яхья Мусаев встретился с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в военно-технической сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес. В то же время заместитель министра встретился с генеральным директором Рособоронэкспорта Александром Михеевым. В ходе беседы была достигнута договоренность о подготовке рамочного соглашения и его подписании в ближайшем будущем.

Выставка «АРМИЯ-2019» продлится до 30 июня.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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