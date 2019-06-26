Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана совершит визит в Словакию

26 июня 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Мазахир Панахов 27-28 июня будет находиться в Словакии для участия в 16-й Европейской конференции органов управления выборами.

Как сообщили Trend в ЦИК, мероприятие на тему «Разрешение избирательных споров» с участием руководителей многочисленных высших избирательных структур и авторитетных международных организаций, а также международных экспертов по выборам посвящено обсуждению ряда вопросов и позитивного опыта разных стран.

В рамках визита, осуществляемого по приглашению руководителя Венецианской комиссии Совета Европы - Томаса Маркерта, запланированы встречи председателя ЦИК Панахова с руководителями структур управления выборами и международных организаций, а также другими официальными лицами, во время которых будут обсуждены перспективы развития межведомственных связей, взаимовыгодного сотрудничества и вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦИК Азербайджана закупает автомобили
Тендеры 10 мая 2018 20:27
Референдум в Азербайджане послужит делу сохранения стабильности в стране - глава ЦИК
Политика 18 августа 2016 12:26
Политпартиям Азербайджана на муниципальных выборах выделят бесплатное эфирное время
Политика 27 октября 2014 17:46
Дата муниципальных выборов будет объявлена в Азербайджане на следующей неделе - ЦИК
Политика 17 октября 2014 11:58
ЦИК Азербайджана отказала в рассмотрении обращения Нацсовета
Политика 13 октября 2013 12:44
ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуры еще четырех человек для участия в президентских выборах
Политика 11 сентября 2013 15:46
Лента новостей
В Азербайджане значительно выросла добыча газа
Энергетика 15:06
Азербайджанские офицеры окончили Военную академию в России с золотой медалью и красными дипломами (ФОТО)
Политика 15:01
У ОАЭ нет точных данных, кто стоит за атакой на танкеры, заявил глава МИД
Другие страны 14:54
Два азербайджанских борца вышли в полуфинал II Евроигр в Минске
Общество 14:42
Минфин США: торговое соглашение между США и Китаем готово на 90%
Другие страны 14:37
Творчество Лютфияра Иманова в исполнении современников (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 14:36
В Баку организованы выступления военных оркестров (ФОТО)
Политика 14:32
Baku Shipyard готовит к сдаче танкер "Кельбаджар"
Экономика 14:30
Азербайджанская делегация во главе с министром экономики совершит официальный визит в Швейцарию
Экономика 14:29