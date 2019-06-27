Президент Ильхам Алиев подписал важный указ в связи с шехидами-пограничниками

27 июня 2019 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг указ о внесении изменений в «Положение о Государственной пограничной службе Азербайджана».

Согласно указу, "Положение о Государственной пограничной службе Азербайджана", утвержденное указом Президента Азербайджана от 12 декабря 2002 года, дополняется пунктом 17.18-2 в следующей редакции:

"17.18-2 При согласовании с Президентом Азербайджана, именами Национальных героев Азербайджана и пограничников, павших, защищая государственную границу Азербайджана, будут названы пограничные заставы, где они служили и другие пограничные подразделения"

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабинет министров.

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