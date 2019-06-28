Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде в Минске (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Знаменная группа азербайджанской армии находится в Минске для участия в военном параде, посвященном Дню независимости Беларуси, который состоится 3 июля, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

.Азербайджанские военнослужащие вместе с парадными расчетами других стран приступили к тренировкам.

Следует отметить, что наряду со знаменной группой азербайджанской армии, в военном параде примут участие парадные расчеты вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации, а также Народно-освободительной армии Китая.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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