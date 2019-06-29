Депутат: Али Керимли противозаконными акциями пытается нанести ущерб имиджу Азербайджана

29 июня 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель ПНФА Али Керимли был задержан сотрудниками полиции за противозаконные действия. Об этом Trend сообщил депутат от партии «Ени Азербайджан» Джавид Османов.

По словам депутата, Али Керимли своими противозаконными акциями пытается нанести ущерб имиджу Азербайджана

«Али Керимли был задержан полицией за попытку провести незаконный марафон, в целях поддержки лиц, пытавшихся своими противозаконными действиями создать беспорядки в стране и в отношении которых были применены штрафные санкции. То есть человек запомнился только такими поступками. Политический хаос, анархия и оккупация 20 процентов территории страны в начале 1990-х годов были результатом правления таких продажных и неопытных людей, как Али Керимли», - отметил Османов.

Депутат подчеркнул, что во время митингов «Нацсовета», и накануне выборов, Али Керимли всегда пытался спровоцировать беспорядки в стране, подорвать стабильность и нанести ущерб репутации страны на мировой арене

«Нынешняя его акция по проведению незаконного марафона, также являлась одной из таких попыток, в результате чего Али Керимли был задержан полицией и после предупреждения был отпущен. Было бы лучше, если бы Али Керимли провел кампанию в поддержку наших Вооруженных сил, беженцев и вынужденных переселенцев или семей с низкими доходами, а не организовывал незаконный марафон» - добавил депутат

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Ахмедов: Призывы Али Керимли провести марафон противозаконны
Политика 28 июня 16:53
МВД: Али Керимли сделано предупреждение
Общество 28 июня 16:26
В Чехии прошли митинги с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьер-министра
Европа 12 июня 00:18
Сона Алиева: Притязания Али Керимли на власть вызывают смех
Политика 22 мая 22:23
Антиазербайджанские силы используют Али Керимли в качестве «тормозного механизма» против развития страны - депутат
Точка зрения 13 мая 13:24
В ходе первомайских акций в Берлине пострадали 39 полицейских
В мире 2 мая 16:51
Лента новостей
Азербайджанская компания Oz Dad наладит экспорт консервированной продукции
Бизнес 11:18
Агентство по развитию МСБ начнет сотрудничать с Ассоциацией МСП Швейцарии (ФОТО)
Общество 11:15
Доходы «Бактелеком» уменьшились по итогам прошлого года
Экономика 11:02
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном превысит $600 млн
Экономика 10:58
Узбекистан объяснил выбор компании "Росатом" для строительства АЭС
Энергетика 10:41
В Казахстане откроют новый маршрут к озеру Алаколь
Туризм 10:36
Бакинский метрополитен сократил убытки
Бизнес 10:33
В апреле Турцию посетило около 55 тысяч туристов из Азербайджана – министерство
Турция 10:31
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:11