Абульфас Гараев: Азербайджан долгие годы прилагает усилия, с целью прибытия экспертной комиссии на оккупированные территории

1 июля 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вот уже 20 лет на оккупированных территориях разрушаются культурные памятники Азербайджана.

Об этом на пресс-конференции сказал министр культуры Абульфас Гараев, сообщает в понедельник Trend

Гараев отметил, что призыв об этом был адресован и ЮНЕСКО.

«Вопрос поднят и на текущей сессии, я сказал об этом в своем выступлении. Азербайджан долгие годы прилагает усилия, целью прибытия оценочной комиссии на оккупированные территории. Хотелось бы, чтобы международное сообщество подключилось к этому вопросу, потому что армянская сторона препятствует приезду такой миссии. Работа в этом направлении продолжается», добавил министр.

Отметим, что в Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, премьер-министры, вице-премьеры многих стран, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постоянные представители в ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты в сфере архитектуры, культурно-исторического наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

На повестке сессии слушания отчета по исполнению бюджета, предусмотренного на 2018-2019 годы, обсуждения по предложениям, связанным с бюджетом Фонда Всемирного наследия на 2020-2021 года. Запланированы также слушания докладов совещательных органов, номинации памятников-кандидатов на включение в Список Всемирного наследия и обсуждения об охране уже включенных в него.

Напомним, что 30 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева, состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ней приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия будет продолжаться до 10 июля.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных притязаний Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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