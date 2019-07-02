Японский телеканал NHK подготовил программу о Бакинской сессии Комитета всемирного наследия

2 июля 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Японский телеканал NHK подготовил программу о Бакинской сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Trend , в программе было показано, как 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО открылась 30 июня в столице Азербайджана Баку. В сюжете отмечается, что одним из главных направлений государственной политики Азербайджана, наряду с сохранением и пропагандой национально-духовных ценностей, историко-культурного наследия, является также поддержка мер по охране и защите мирового наследия на международном уровне. С этой целью Азербайджан после восстановления независимости наладил тесное сотрудничество с ЮНЕСКО и вносит вклад в деятельность организации.

Было отмечено, что в ходе сессии, которая продлится до 10 июля, будут рассмотрены 36 обращений, адресованных из различных стран для включения памятников в Список всемирного наследия. В данный список предусмотрено также включить холмы древнего некрополя в японской префектуре Осака. Эти курганы, относящиеся к концу IV века - концу V века нашей эры, группой международных экспертов рекомендованы для включения в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Холмы этого некрополя состоят из 49 курганов, построенных с конца IV века до конца VI века. 23 из них находятся в районе Мозу города Сакаи, а 26 – в районе Фуруиджи, расположенном между городами Хабикино и Фуджиидера.

Среди курганов провинции Мозу есть и курган императора Нинтоку протяженностью 486 метров, который считается самым крупным курганом в Японии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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