МИД Азербайджана: Требование дополнительных гарантий безопасности для участия на 43 сессии - ничто иное, как повод уклониться от участия в мероприятии

3 июля 2019 20:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В преддверии организации 43 сессии между Азербайджаном, как принимающей страной, и ЮНЕСКО было подписано соответствующее соглашение.

Об этом сказала в среду Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о том, что Азербайджан якобы не предоставил гарантии безопасности ряду участников 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По ее словам, в соглашении были отражены все организационные моменты, включая предоставление гарантий безопасности всем без исключения участникам мероприятия.

"Все страны-члены ЮНЕСКО, которые намеревались участвовать в 43 сессии Комитета всемирного наследия, сделали это, обладая вышеназванными гарантиями, которые предоставил Азербайджан.

Попытки Армении требовать некие дополнительные гарантии безопасности исключительно для своих участников есть не что иное, как её собственный политически мотивированный выбор уклониться от участия в очередном международном мероприятии, проводимом в Азербайджане на высоком уровне. Если в МИД Армении до сих пор не осведомлены о технических правилах и процедурах проведения сессий Комитета Всемирного наследия, то им следовало бы обратиться в секретариат ЮНЕСКО, чтобы, наконец, уяснить, что всем участникам подобных мероприятий предоставляются равные и универсальные гарантии, не предполагающие особых оговорок относительно отдельных стран", - заявила Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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