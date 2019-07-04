Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Минске (ФОТО)

4 июля 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Беларусь делегация министерства обороны Азербайджана наблюдала за военным парадом, приуроченным к 75-й годовщине освобождения этой страны от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости, который был отмечен третьего июля в Минске, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На параде в качестве почетного гостя присутствовал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Наряду со знаменной группой азербайджанской армии в военном параде участвовали парадные расчеты вооруженных сил Беларуси, России и Народно-освободительной армии Китая.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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