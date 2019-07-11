Новруз Мамедов: В 2019 году самофинансируются 34 города и районов Азербайджана

11 июля 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году 34 города и районов Азербайджана обеспечивают самофинансирование, не получая дотаций из центра.

Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете «Азербайджан» под заголовком «Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию».

«Более 50 процентов порядка 1,9 миллиона рабочих мест, открывшихся за последние 15 лет, приходится именно на долю регионов, что является наглядным олицетворением успехов региональной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева».

Премьер отметил, что анализ государственных программ по социально-экономическому развитию регионов, реализованных за 2004-2018 годы, показывает, что за прошедший период в макроэкономических показателях страны существенно вырос особый вес регионов.

«Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2004-2008 годы» от 11 февраля 2004 года, «Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2009-2013 годы» от 14 апреля 2009 года, а также «Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы» от 27 февраля 2014 года, утвержденные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, открыли совершенно новую страницу в экономическом развитии регионов, приостановили поток людей из сел в города, и, в частности, придали особый импульс развитию ненефтяного сектора и предпринимательства», - отметил Новрузов.

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