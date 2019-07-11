Новруз Мамедов: Инвестированные в экономику Азербайджана $2,8 млрд являются показателем позитивной динамики развития

БАКУ/Trend/ - Заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первой четверти 2019 года и обсуждению предстоящих задач, еще раз доказало, что наша страна на пути динамического развития. Статистические цифры, озвученные в ходе заседания, в очередной раз подтверждают эффективность, проводимых под руководством главы реформ, которые способствуют повышению человеческого фактора.

Об этом говорится в статье премьер-министра Новруза Мамедова, опубликованной в газете «Азербайджан» под заголовком «Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию», сообщает в четверг Trend.

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