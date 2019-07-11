В БГУ состоялось мероприятие, посвященное приходу к власти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

11 июля 2019 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 50-летию со дня прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Ректор Эльчин Бабаев отметил, что после избрания 14 июля 1969 года общенационального лидера Гейдара Алиева руководителем Азербайджана в республике была предотвращена регрессия, началась новая эра развития во всех сферах общественно-политической, социальной и культурной жизни. По словам Бабаева, в результате проведенных в республике серьезных реформ, она стала самой передовой в СССР.

Напомнив про высказывание общенационального лидера Гейдара Алиева «Бакинский государственный университет – национальное достояние азербайджанского народа», он отметил, что участие Гейдара Алиева в праздновании в 1969 году 50-летия университета было показателем большого значения, которое великий лидер придавал науке и образованию. Бабаев расценил подготовку в тот период высококвалифицированных кадров, отправку молодежи на учебу во всесоюзные вузы шагами, направленными в будущее.

Рассказав о достижениях выдающегося государственного деятеля после возвращения к власти в Азербайджане во второй раз в 1993 году, ректор подчеркнул, что политический курс, заложенный тогда, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

На мероприятии, на был продемонстрирован видеофильм о великом лидере, также выступили заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова, депутаты Муса Гасымлы, Эльман Насиров, профессор БГУ Иззет Рустамов и студент-историк Али Бабазаде.

(Редактор: Ровшан Гусейнов)

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