Азербайджан примет участие в годовщине предотвращения попытки госпереворота в Турции

13 июля 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, глава парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров и депутат Диляра Джабраилова отправятся в Анкару для участия в мероприятии, посвященном третьей годовщине предотвращения попытки государственного переворота 15 июля в Турции, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

Как говорится в сообщении, в ходе визита, реализуемого по приглашению председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа, азербайджанская делегация примет участие в особом заседании парламента, организованном по случаю очередной годовщины предотвращения попытки государственного переворота, произошедшего в 2016 году.

Визит завершится 16 июля.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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