Лина Вайткявичене: Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС поможет вывести сотрудничество на более высокий уровень (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Касаясь связей между Азербайджаном и ЕС, хотелось бы обратиться к словам Президента Ильхама Алиева: «Отношения между Азербайджаном и ЕС опираются на сотрудничество и взаимную поддержку».

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала заместитель генерального директора Информационного агентства TREND Лина Вайткявичене, сообщает в среду Trend.

По словам Вайткявичене, несмотря на географическую отдаленность, с каждым годом ЕС и Азербайджан могут сближаться еще больше в таких сферах как политика, бизнес и культура: «Причина кроется в том, что Азербайджан стал международным транспортным центром, соединяющим Европу с Азией. Это было достигнуто благодаря инвестированию в инфраструктурный и транспортный секторы с использованием географического расположения страны. Бесспорно, здесь следует подчеркнуть роль «Южного газового коридора». Этот коридор в действительном смысле этого слова соединяет Азербайджан и ЕС».

Что касается будущих перспектив двусторонних связей, то эксперт отметила, что уже сегодня можно сказать, что многие шаги приняты: «В 2018 году были подписаны приоритеты для сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, и в скором времени завершатся переговоры по Соглашению по Общему евразийскому пространству, а также новому соглашению между Азербайджаном и ЕС. Это будет выгодно экономикам обеих сторон, и способствовать углублению их политических, культурных и бизнес-связей. Этот положительный импульс должен поднять сотрудничество между Азербайджаном и ЕС на еще более высокий уровень. Безусловно, всем этим непосредственно воспользуются обе стороны».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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