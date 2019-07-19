Отозван посол Казахстана в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев Исабаев Бейбит Оксикбаевич освобождается от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу посольства.

Таким образом, Исабаев Бейбит назначается руководителем Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан. Он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в 2015 - 2019 годы.

В свою очередь, предшественник Исабаева Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович освобожден от должности руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Напомним, дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном были установлены 27 августа 1992 года. В декабре 1994 года в Баку открыто Посольство Казахстана в Азербайджане. С марта 2004 года в Нур-Султане функционирует Посольство Азербайджана в Казахстане.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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