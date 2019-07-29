Новруз Мамедов удостоен офицерской степени ордена Почетного легиона

29 июля 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Указом президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов удостоен офицерской степени ордена Почетного легиона, сообщает в понедельник Trend.

Орден премьер-министру от имени правительства Франции вручил находящийся с визитом в Баку министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Профессиональный исследователь французского языка и литературы Новруз Мамедов удостоен высокой награды за вклад, вносимый в азербайджано-французское сотрудничество.

Отметив, что рад передать эту новость, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул, что в его стране с особым уважением относятся к Новрузу Мамедову.

Премьер-министр Новруз Мамедов выразил признательность французскому правительству и народу за эту высокую награду.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года.

Орден Почетного легиона, являющийся самой высокой государственной наградой Франции, имеет пять степеней. До настоящего времени офицерской степени ордена Почетного легиона были удостоены многие выдающиеся личности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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