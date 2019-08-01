Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана основной задачей является обеспечение продовольственной безопасности (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Для Азербайджана основной задачей является обеспечение продовольственной безопасности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем в среду совещании, связанном с социально-экономической сферой.

"Сельское хозяйство является важной отраслью для любой страны. Обеспечение продовольственной безопасности является для нас основной задачей, в то же время мы расширяем и наши экспортные возможности. Фермерам предоставляются дополнительные льготы. На высоком уровне находится обеспечение техникой. В нынешнем году уже обеспечена продажа более 700 единиц техники. За счет приобретения в предыдущие годы большого количества сельскохозяйственной техники нам удалось добиться развития этой отрасли. Конечно, основную роль здесь играют современные технологии, современные оросительные системы. В настоящее время в Азербайджане функционирует завод азотных удобрений. То есть, нет необходимости приобретать азотные удобрения за рубежом. В Азербайджане началось производство пивотных оросительных систем. То есть, мы, конечно, предпринимаем серьезные шаги для самообеспечения в этой области. Уверен, что в предстоящие годы в этой отрасли будут достигнуты еще более высокие результаты", - сказал Президент Азербайджана.

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