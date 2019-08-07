Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах жилого комплекса для жителей аварийных зданий в Пираллахинском районе (ФОТО) (версия 2)

7 августа 2019 21:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду побывали в комплексе, построенном для жителей аварийных зданий в Пираллахинском районе, ознакомились с условиями, созданными в квартирах, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по продолжению строительно-созидательных работ в Пираллахинском районе города Баку", подписанным в 2017 году, с целью улучшения жилищно-бытовых условий 1510 семей, состоящих из 5181 человека, проживающих в 369 аварийных зданиях, зарегистрированных комиссией на территории района, сооружается новый жилой комплекс. Комплекс, расположенный на выделенной в районном центре территории площадью 6, 5 гектара, будет состоять из 28 многоэтажных зданий, включающих 807 квартир. В настоящее время в комплексе завершено строительство трех зданий, состоящих из 114 квартир. В других же входящих в комплекс зданиях продолжаются строительно-монтажные работы. На строительстве работой обеспечены 200 человек. В комплекс входят здание школы на 340 ученических мест, два детских сада на 120 мест, три спортивные площадки и велосипедная полоса. На территории проведена широкомасштабная работа по благоустройству, заложены озеленения.

Реализация данного проекта еще раз подтверждает, что в центре проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева социально-экономической политики находится гражданин Азербайджана. Постоянное внимание уделяется решению социальных проблем граждан Азербайджана, улучшению их благосостояния, в том числе жилищно-бытовых условий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с производственным процессом на рыборазводном заводе «НереМИЗ», созданном в Пираллахинском районе (ФОТО)
Политика 13:46
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах жилого комплекса для жителей аварийных зданий в Пираллахинском районе (ФОТО)
Политика 13:44
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового паркового комплекса «Мирвари» в Пираллахинском районе (ФОТО)
Политика 13:29
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА (ФОТО)
Политика 13:26
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового Центра молодежи в Пираллахинском районе (ФОТО)
Политика 13:24
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Исполнительной власти Пираллахинского района (ФОТО)
Политика 13:07
Лента новостей
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
США 21:29
Пользователи Instagram из ряда стран сообщили о сбое в работе сервиса
В мире 21:13
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Экономика 21:06
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку запчастей
Тендеры 20:52
Грузинская компания рассматривает проект по выращиванию черники
Финансы 20:52
Правительство Грузии продает компанию «Морской техсервис»
Тендеры 20:37
Грузия подписала Сингапурскую конвенцию о посредничестве по урегулированию торговых споров
Финансы 20:04
Крупная компания Казахстана увеличит производство удобрений (Эксклюзив)
Бизнес 19:56
В Азербайджане получить профессиональное образование желают более 3300 человек
Общество 19:44