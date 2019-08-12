Новруз Мамедов: Азербайджан заинтересован в укреплении отношений с Туркменистаном

АШХАБАД /Trend/ - В Авазе сегодня состоялась встреча между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское правительство.

Делегация Азербайджана принимает участие в первом Каспийском экономическом форуме.

Премьер-министр Азербайджана отметил, что Азербайджан заинтересован в укреплении отношений с Туркменистаном.

Собеседники высказались за необходимость продолжения конструктивного взаимодействия в вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран Каспийского региона.

Как отмечалось в ходе встречи, отношения между Туркменистаном и Азербайджаном обретают новое наполнение. Конструктивный характер также присущ двустороннему взаимодействию в рамках авторитетных региональных и международных организаций, где оба государства демонстрируют близость подходов по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

В контексте обсуждения перспективных направлений туркмено-азербайджанского партнерства отмечалось наличие солидного потенциала для активизации плодотворного взаимодействия в различных сферах, в том числе в энергетических и транспортно-логистических проектах. Была отмечена важность приумножения усилий в реализации проектов по формированию трансконтинентальных транзитно-транспортных коридоров, обеспечивающих оптимально выгодные маршруты транспортировки грузов, и их интеграции в международную транспортную инфраструктуру. В частности, были обсуждены вопросы создания международного транзитно-транспортного коридора Lapis Lazuli, который позволит странам-участницам проекта диверсифицировать свои выходы на региональные и континентальные торговые рынки.

В продолжение темы двустороннего партнерства собеседники подчеркнули значение деятельности совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также практики регулярных межмидовских консультаций.

Президент Туркменистана и премьер-министр Азербайджана с удовлетворением отметили общность взглядов на сохранение экологического благополучия Каспийского моря, продуктивность проводимых соответствующими ведомствами прикаспийских стран встреч и консультаций по бережному отношению к охране и приумножению биологического разнообразия этого уникального водоема. Было подчеркнуто, что Каспий всегда был и остается морем дружбы и согласия братских соседних народов.

В ходе беседы состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес. В связи с этим Новруз Мамедов особо отметил важность международных инициатив, выдвигаемых туркменским лидером и направленных, в частности, на формирование новой архитектуры глобальной безопасности, превращение Средней Азии и Каспийского региона в зону мира и стабильности.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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