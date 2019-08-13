Песков назвал причину переноса встречи президентов России, Ирана и Азербайджана

13 августа 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огласил причину переноса встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана, которая планировалась на 13 августа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, перенос планировавшейся на 13 августа встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана связан с необходимостью более детальной координации рабочих графиков президентов и выбором подходящего времени с тем, чтобы синхронизировать эти графики.

«После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках»,- сказал Песков.

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