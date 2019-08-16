БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в церемонии закрытия Международных армейских игр - 2019, которая пройдет 17 августа на подмосковном военном полигоне Алабино.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, Закир Гасанов также будет наблюдать за заездом азербайджанских танкистов, которые добились высоких результатов и вышли в финал конкурса «Танковый биатлон».

В ходе финальных соревнований азербайджанская команда в первом дивизионе будет состязаться с командами России, Беларуси и Казахстана.

(Текст: Турал Гараджаев)

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