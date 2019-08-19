В Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской АР завершились занятия по подготовке командиров взводов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно "Плану согласования войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год" в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены занятия по подготовке командиров взводов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, целью занятий было совершенствование знаний офицеров по поенному делу, навыков по управлению отделениями и командирских качеств. В ходе занятий были проверен уровень общевойсковой, специальной, физический и методической подготовки командиров взводов.

В ходе заключительного анализа занятий в учебно-образовательном центре Отдельной общевойсковой армии было отмечено, что офицеры показали высокие результаты.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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