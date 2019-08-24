Али Ахмедов: Правительство Азербайджана делает большую работу для настоящего и будущего молодежи

24 августа 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мы очень верим в нашу молодежь, правительство Азербайджана делает большую работу для настоящего и будущего молодежи.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на встрече с молодёжью в Масаллинском олимпийском спортивном комплексе, передает в субботу Trend.

Он отметил, что Президент Азербайджана всегда в своей политике всегда уделял большое внимание молодежи.

"Это не случайно, так как наше будущее связано с молодёжью. Будущее государства, общества, и нашей партии связано с молодёжью. Поэтому сегодня мы серьезно работаем с молодежью, проводим различные мероприятия, еще более активизируем их, чтобы будущее Азербайджана было в надежных руках. Хочу с глубоким удовлетворением отметить, что часть партии "Ени Азербайджан" сплотилась в молодежном объединении, и тем самым они поддерживают политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым, и принимают активное участие в ее осуществлении", - сказал Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что молодежь Азербайджана должна получать хорошее образование.

"Мы хотим, чтобы молодежь Азербайджана получала хорошее образование, приобретала обширные знания, достойно служила во имя развития нашей отчизны. В то же время хотим, чтобы наша молодежь росла здоровой, занималась спортом, физической культурой. Поэтому этот комплекс создает все условия для занятий спортом молодежи. Цель этого проекта состоит в том, чтобы наша молодежь, по своему выбору, занималась различными видами спорта, физической культурой. Мы совместно со спортивными федерациями обеспечим ей эти условия", - заявил вице-премьер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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