Мехрибан Алиева о семье, ценностях и счастье

БАКУ /Trend/ - Накануне дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Trend обратился к ней с просьбой рассказать о себе, о своей деятельности, семье, ценностях, о том, что является её главной мотивацией, и что делает её счастливой.



Мехрибан Алиева направила в редакцию Trend письмо, которое представляем вниманию читателей.

- Прежде всего, выражаю всем сердечную благодарность за адресованные мне в эти дни поздравления. Я глубоко тронута вашей искренностью и теплотой, поддержкой и любовью. Благодарю каждого, кто ценит мой скромный труд, верит и разделяет мои идеалы.

На протяжении всей своей деятельности – общественной и государственной – я всегда стараюсь опираться на незыблемые истины. Нравственность и духовность, человечность и милосердие, вера и любовь, добро и чистые помыслы – лучшее, что подарено Всевышним каждому из нас.

Я родилась и выросла в семье, где традиционные ценности азербайджанской интеллигенции являлись фундаментальными. Атмосфера большой, сплоченной семьи, в которой не было нравоучений, а был особый уклад, порядок, где образование и наука являлись высшим приоритетом, авторитет и образ жизни старших - лучшим примером, где каждый из младших чувствовал, что любим, но был научен нести ответственность за свое, пусть даже на тот момент незначительное, обязательство – формировало нас, младшее поколение.

С взрослением пришло понимание и безграничная благодарность к старшим, родителям. За то, что научили стремиться к истине и духовности. Своим бытием привили понимание того, что достоинство и честь превыше всего. Что порядочность и честность, милосердие и добрые деяния, вера и любовь - путь к счастью и гармонии.

Чувство ответственности, стремление в любом начинании достичь максимального результата, требовательность к себе и дисциплинированность – качества которые привила мне моя мама. Благородная, яркая, принципиальная, талантливая, гордая, невероятно красивая Аида Имангулиева. Непримиримая к любой несправедливости, неистово преданная своему делу, науке и педагогике - мама за свою короткую жизнь достигла невероятных высот. Она создала новую научную школу в исследованиях современной арабской литературы, стала первой женщиной — директором Института востоковедения Академии наук Азербайджана. Мама была ученым с мировым именем, ее работы и сегодня высоко ценятся в научной среде. Но при этом она всегда оставалась Женщиной с большой буквы. С огромным любящим сердцем, с тонкой и щедрой душой. Прошло уже 27 лет, как потеряла маму. Мне по-прежнему до боли ее не хватает.

Мой отец академик Ариф Пашаев для меня идеал человечности, доброты и мудрости. О его достижениях в сфере науки и образовании много написано. Его человеческие качества – неиссякаемый оптимизм и позитив, умение сопереживать, поддерживать, находить для каждого нужные слова, талант делиться и заряжать всех вокруг своей светлой энергией, его мудрость и бесконечная доброта - мой жизненный ориентир. Он много лет возглавляет Национальную Академию Авиации. Атмосфера взаимного уважения, теплые, почти товарищеские отношения между студентами и ректором, являются еще одним подтверждением его высоких личных и профессиональных качеств.

Я счастлива, что прожила большую часть своей жизни рядом с величайшей личностью современного Азербайджана Гейдаром Алиевым. До конца жизни сохраню чувство безмерного уважения, восхищения, преклонения и любви к этой космического масштаба личности. Сила и мощь, безграничный интеллект, несгибаемая воля, высшая мораль и достоинство, безмерный патриотизм и любовь к родной земле и народу. Недостижимый идеал и главный в моей жизни Учитель.

Семья для меня, как думаю и для каждого – основной смысл и стимул в любых жизненных ситуация. Точка опоры и силы.

Мой супруг Президент Ильхам Алиев больше 16 лет служит своему народу. Все его достижения, благодаря которым Азербайджан стал мощной, успешно развивающейся, уважаемой во всем мире страной, страной которой по праву гордимся мы – граждане независимого Азербайджана – основаны на его беззаветной любви и преданности своему народу. Его главная миссия – всегда и везде отстаивать интересы нашей Родины.

В чем он черпает силы на этом невероятно трудном пути? В первую очередь, в поддержке, вере и любви своего народа.

Верю, что счастливая, личная, семейная жизнь, атмосфера любви и взаимного уважения, также играют свою незаменимую роль.

Я горжусь своими детьми. Прежде всего, тем, что они выросли порядочными и достойными людьми. Тем, что мне ни разу не пришлось испытать стыд или досаду за их поступки. Тем, что Лейла, Арзу и Гейдар серьезно и ответственно относятся к своей работе и учебе, что чтят и уважают семейные традиции, имеют четкие нравственные ориентиры. Я счастлива, что мои дети добрые и неравнодушные к чужой боли люди. Я уверена в них, потому что человечность и милосердие наряду с честностью и достоинством – лучшие путеводители в этой жизни.

Я редко даю интервью и не люблю говорить о себе. Так сложилась моя жизнь, что я являюсь публичной личностью, однако никогда не стремилась к публичности и известности. Если мне удается достичь результатов, если моя деятельность приносит пользу, служит стране и людям, если я смогла помочь тому, кто в помощи нуждался – то это для меня высшая награда.

Счастье - быть нужной и полезной, счастье - когда тебе верят и поддерживают. Счастье - когда твоя совесть и помыслы чисты, когда любовь и добро - главная мотивация жизни.

Безусловно, любой успех и достижения зависят от командной работы. Я горжусь, что все эти годы рядом со мной яркие, талантливые, целеустремлённые, трудолюбивые и неравнодушные люди, мои соратники, мои единомышленники. Выражаю всем, с кем работаю на протяжении долгих лет, а также, тем кто единожды был вовлечен в наши проекты и начинания, свою глубокую благодарность и уважение.

Моя самая искренняя и сердечная благодарность – азербайджанскому народу, каждому гражданину нашей Родины. За талант и умение через века пронести и сохранить лучшие черты нашей нации - мужество и стойкость, преданность родной земле и героизм, благородство и терпимость, милосердие и веру, доброту и душевную щедрость!

Пусть Аллах хранит каждого из вас и нашу прекрасную Родину!

С любовью, искренне ваша Мехрибан Алиева.

Коллектив информационного агентства Trend поздравляет Мехрибан Алиеву с днем рождения и присоединяется к многочисленным добрым и сердечным пожеланиям в ее адрес.

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