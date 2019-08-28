Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 28 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 28 августа подорожала на 12,801 маната, составив 2610, 2310 маната, унция серебра - на 0,8316 маната, до 30, 8768 маната, унция платины - на 20,332 маната, составив 1478, 0650 маната, унция палладия подорожала на 5,2445 маната, до 2517, 0285 маната.

Название 28.08.2019 27.08.2019 Золото XAU 2610.2310 2597.4300 Серебро XAG 30.8768 30.0452 Платина XPT 1478.0650 1457.7330 Палладий XPD 2517.0285 2511.7840

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 28 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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