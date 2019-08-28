Золото и серебро в Азербайджане подорожали

28 августа 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 28 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 28 августа подорожала на 12,801 маната, составив 2610, 2310 маната, унция серебра - на 0,8316 маната, до 30, 8768 маната, унция платины - на 20,332 маната, составив 1478, 0650 маната, унция палладия подорожала на 5,2445 маната, до 2517, 0285 маната.

Название

28.08.2019

27.08.2019

Золото

XAU

2610.2310

2597.4300

Серебро

XAG

30.8768

30.0452

Платина

XPT

1478.0650

1457.7330

Палладий

XPD

2517.0285

2511.7840

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 28 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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