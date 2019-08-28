Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 28 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 28 августа подорожала на 12,801 маната, составив 2610, 2310 маната, унция серебра - на 0,8316 маната, до 30, 8768 маната, унция платины - на 20,332 маната, составив 1478, 0650 маната, унция палладия подорожала на 5,2445 маната, до 2517, 0285 маната.
|
Название
|
28.08.2019
|
27.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2610.2310
|
2597.4300
|
Серебро
|
XAG
|
30.8768
|
30.0452
|
Платина
|
XPT
|
1478.0650
|
1457.7330
|
Палладий
|
XPD
|
2517.0285
|
2511.7840
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 28 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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