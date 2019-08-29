Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)

29 августа 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялась торжественная церемония встречи личного состава вооруженных сил Турции и Грузии, прибывшего в Азербайджан для участия в учениях “Eternity-2019”, которые будут проводиться со 2 сентября, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Сначала гости, возложив цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, почтили память великого лидера и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем были подняты государственные флаги Азербайджана, Турции и Грузии, и исполнены государственные гимны трех стран.

Учения будут проводиться в Центре военных игр Вооруженных сил и в полевых условиях.

В ходе подготовительного периода к учениям для гостей предусматривается проведение ряда культурно-массовых мероприятий.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
  • Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
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