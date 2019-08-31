Президент Ильхам Алиев поздравил главу Словакии (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 15.21)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Словакии Зузану Чапутову с национальным праздником страны - Днем Конституции, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем Конституции.

Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Словакией и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Словакии постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.