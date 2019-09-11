Али Ахмедов: Попытки ряда лиц, попросивших убежища за рубежом, влиять на политику Азербайджана, опасны и недопустимы

БАКУ /Trend/ - К сожалению, имеются лица, которые, функционируя за рубежом, пытаются активно участвовать в политических процессах в Азербайджане.

Об этом вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь партии Али Ахмедов сказал, выступая на «круглом столе» на тему «Недопустимость внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане», проходящем в Баку с участием представителей политических партий, сообщает в среду Trend.

Ахмедов отметил, что, получив убежище за рубежом, эти лица предприняли шаг, приравниваемый к отказу от азербайджанского гражданства: «У людей, проживающих за счет очень ограниченной государственной помощи в связи с получением убежища за рубежом, нет возможностей заниматься широкой политической деятельностью, создать и управлять пропагандистской машиной. Значит они, волей-неволей, нуждаются в какой-то финансовой поддержке извне, и обречены, подпасть под влияние отдельных заинтересованных сил, чтобы получить эту поддержку. С другой стороны, они совершенно открыты для органов спецслужб, которые заинтересованы в этом вопросе, и с легкостью могут быть завербованы ими, становясь управляемой группой. В этом смысле попытки этих людей влиять на политику Азербайджана опасны и недопустимы.

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