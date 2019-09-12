Афлатун Амашев: Медиа поддерживают государственную политику Азербайджана

12 сентября 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане достигнуты успехи в сфере медиа, в 1998 году была отменена цензура, усовершенствована законодательная база.

Об этом председатель Совета печати Афлатун Амашев сказал на ежегодном заседании Всемирной ассоциации советов печати, проходящем в Баку, сообщает в четверг Trend.

Амашев отметил, что в Азербайджане успешно продолжает работать и интернет-медиа. «В Азербайджане социальными сетями пользуются около трех миллионов человек. В стране мирно сосуществуют этнические группы и медиа-ресурсы поддерживают государственную политику в этом направлении».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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